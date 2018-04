Bagenkop: Pigefrokosten er på få år blevet en fast bestanddel af Bagenkop By- og Havnefest - og selvom der er små tre måneder til endnu, har arrangørerne allerede løftet sløret for en af deltagerne: Nemlig en "lækkerbisken", som er kendt fra realityprogrammet Paradise Hotel, og i en video på Facebook annoncerer, at han skal stå for løjerne ...

Hvad dét indebærer, må du vente og se til lørdag den 14. juli, hvor pigefrokosten løber af stablen fra klokken 16.00-20.00.

Billetsalget starter den 2. juni. Du kan sikre dig en billet i New Look i Rudkøbing, i Dagli'brugsen Bagenkop og på www.billet.dk.

Arrangørerne opdaterer løbende om pigefrokosten på Bagenkop By- og Havnefests facebookside. /NYBOF