Langeland: Langeland Kommune er klar med et nyt elektronisk tilbud til borgere med diabetes 2 eller hjertesygdom.

Digital patientuddannelse er et tilbud, hvor man får undervisning, inspiration og vejledning til at leve godt med sin sygdom. Tilbuddet er fleksibelt, fordi det hele foregår via internettet.

For dem, der har diabetes, handler programmet om at klæde dem på til at passe på krop, at passe på sin psyke og at søge støtte.

For folk med hjertesygdom handler programmet om at klæde dem på til at passe på hjertet, at bevare livsglæden og at søge råd og støtte.

Man vælger selv, hvilke emner der er relevante. Undervisningen består af viden, øvelser og videoer fra andre.

For at komme i gang med et forløb skal man kontakte sundhedskonsulent Winnie Poulsen, Langeland Kommune, på telefon 63 51 60 89 eller mail wipo@langelandkommune.dk. /EXP