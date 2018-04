Planten Cannabis sativa L er en plante i hampefamilien, som også går under navnet almindelig hamp.Den indeholder stoffer, der kan have gavnlige medicinske effekter, men også utilsigtede bivirkninger. Det er den samme plante, som bruges til at fremstille euforiserende stoffer som for eksempel hash, marihuana, skunk og pot. Nogle gange anvendes også en anden art, Cannabis indica Lam. Medicinsk cannabis bruges i dag som en bred betegnelse, der rummer alt lige fra tørrede cannabisblomster, cannabisolie, kapsler, tabletter, mundhulespray m.m. Fælles er dog, at produkterne indeholder enten dele af cannabisplanten, aktive stoffer fra planten eller syntetiske cannabinoider, og at produkterne bliver brugt til at lindre sygdom. Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Indtil det måske sker, ser foreningen det som en af sine opgaver at udbrede kendskabet til den nye type medicin for på den måde også at aflive "forkert" viden, fortæller næstformand Anette Rejnholdt Sørensen:

Siden årsskiftet har praktiserende læger som led i en fireårig forsøgsordning haft mulighed for at udskrive medicinsk cannabis til blandt andet patienter med kroniske smerter.

Allerede nu, fire måneder inde i forsøget, er det ifølge Anette Rejnholdt Sørensen nødvendigt at informere så bredt som muligt - ikke blot om virkningen af den medicinske cannabis - men også om farerne ved at gå uden om sin læge og købe medicinen på nettet og andre steder.

Med virkning fra den 1. januar 2018 er der etableret en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis.Forsøgsordningen vil omfatte behandling med cannabisholdige produkter, som ikke er godkendte lægemidler eller fremstillet på apotek.



Et flertal i folketinget har ved forsøgsordningen ønsket at etablere en ramme, som er så forsvarlig som mulig for brug af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet.



På baggrund af en lægefaglig vurdering vil det således være muligt at behandle patienter, der ønsker det, med medicinsk cannabis. Patienterne kan eventuelt tidligere have selvmedicineret sig med ulovlige cannabisprodukter.



Kilde: Retsinformation

Det kan nemlig være farligt og mere til skade end gavn for patienten, forklarer hun.

- Der er mange, der køber det på det sorte marked. Det er drøndyrt, og man ved ikke altid, hvad det indeholder. I princippet ved man ikke, om der er dieselolie eller andet i medicinen. Mange dyrker det også selv uden at kende til de risici og dårligdomme, det kan føre med sig, siger hun.

Et andet argument for at legalisere den medicinske cannabis er ifølge Anette Rejnholdt Sørensen, at kemisk fremstillede, smertestillende præparater som hovedpinepiller og morfin er afhængighedsskabende og hårde ved kroppen i modsætning til medicinsk cannabis. Derfor går Gigtforeningen ind for helt at legalisere medicinsk cannabis.

- Forsøgsordningen er vigtig, vi skal have legaliseret medicinsk cannabis, så patienter med kroniske smerter kan få lindret deres smerter naturligt, og for at folk ikke selv dyrker eller køber det sort, siger Anette Rejnholdt Sørensen.

