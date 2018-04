Bestyrelsen præsenterede sig for kommunen og fik en dialog i gang, som er fortsat helt op til for nylig, da d et nye naturformidlingsprojekt i Ørstedsparken skulle præsenteres.

- Summa summarum har der manglet interesse og feedback fra medlemmerne, og da vi ikke har kunnet mønstre en bestyrelse, var der ikke andet at gøre end at nedlægge foreningen. Vi klynker ikke, men konstaterer bare, at sådan er dét, siger han og tilføjer, at hjemmesiden allerede er fjernet.

Rudkøbing: Stokroserne - et af Ramsherreds kendetegn - glimrer endnu ved deres fravær. Men faktisk var en "krig" mod Langeland Kommune om ukrudt og vejens faldne stokroser anledningen til, at Foreningen Ramsherred blev stiftet i 2016.

Formand Erling Davidsen havde mange ideer til, hvordan foreningen - som hverken var beboer- eller grundejerforening, men en interesseforening - kunne samle gadens spraglede landskab af husejere og -lejere.

- Vi har oplevet en del konflikter mellem gadens mangeårige beboere og så folk, der har lejet et hus for en kortere periode. Tanken var derfor, at vi ville skabe et fællesskab på tværs af beboerne ved at kombinere miljø og trivsel. På foreningens hjemmeside gav vi tips til renovering og restaurering, og vi havde også en idé om at lave et urbant forsamlingshus i gaden, siger Erling Davidsen.

Men aktivitetsniveauet i foreningen har nærmest været "lige nul", som Erling Davidsen siger. Et enkelt arrangement blev det til med fokus på hjertestartere, men der mødte kun "tre ludere og en lommetyv op". Det har også knebet med at få folk til at tilmelde sig nyhedsbrevet, for eksempel.

- Måske er tiden bare ikke til foreningsfællesskaber på den her måde. Måske opstår de mere spontant omkring en sag og forsvinder igen, siger han.

Nu, hvor foreningen er nedlagt, håber Erling Davidsen, at for eksempel idéen om et urbant forsamlingshus kan videreføres eller måske give inspiration til andre byer.