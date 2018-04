voldsom

Fredericia: En 33-årig fredericianer blev torsdag eftermiddag ved Retten i Kolding fængslet i to uger sigtet for vold mod en politiassistent. Den fængslede er sigtet for at have bidt en betjent i højre overarm, at have forsøgt at give ham flere skaller og truet med at smadre ham. Det skete i en patruljevogn, da den 33-årige skulle fragtes fra Fredericia til Vejle Politigård onsdag aften efter en episode på Old Irish Pub.

“ Jeg var sur, for de ville ikke passe på min arm, som lige er opereret. Men jeg bed ikke. Den sigtede 33-årige

Den 33-årige ankede på stedet afgørelsen til landsretten.

Dommeren mente, at forklaringen fra betjentene viser, at han både havde truet og været voldelig overfor betjenten, og da den 33-årige var prøveløsladt for vold, mente dommeren, at der var risiko for, at han kunne finde på at gøre noget tilsvarende igen.