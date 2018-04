Skallebølle: 14-15 mand har meldt sig under fanerne og skal fremover ud med fejekost og hakkejern. Skallebølle Beboerforening har taget vedligeholdelsen af de grønne områder hjem og oprettet et korps af landsbypedeller, der i stedet for kommunens folk skal stå for vedligeholdelsen af de grønne områder.

Skallebølle bliver dermed det fjerde landsbysamfund i Assens Kommune, der har valgt selv at stå for pasning og pleje af de grønne omgivelser.

Landsbypedeller Ordningen med landsbypedeller findes nu i fire landsbyer i Assens Kommune: Jordløse, Helnæs, Grønnemose og Skallebølle.Landsbypedellerne overtager vedligeholdelsen af de grønne områder, som kommunen hidtil har stået for, og pengene, der har været brugt på det, følger med.



Der laves en skriftlig aftale parterne imellem.



Eventuelle ændringer i de grønne områder, f.eks. fældning af beplantning til fordel for græs, skal aftales med Assens Kommune.



Der holdes et-to årlige møder.



Assens Kommune holder øje med, at landsbypedellerne udfører arbejdet som aftalt.

Med opgaven følger også en pose penge, nemlig det beløb, Entreprenørgården hidtil har brugt på opgaven. I Skallebølles tilfælde er det 38.300 kroner, som man nu kan bruge til, hvad man vil.

- Nogle vælger at betale de frivillige landsbypedeller et beløb, andre som for eksempel Jordløse, der har fået en aktivitetsplads, vælger at investere i noget, siger driftsleder Freddy Nielsen, entreprenørgården.

I Skallebølle har man i første omgang valgt at investere i en havetraktor.

Ønsket er først og fremmest at få det hele til at tage sig lidt pænere ud.

- Kommunen har ikke gjort det særlig godt. Hvis folk føler ansvar, bliver det måske lidt pænere, mener Otto Greve, der er formand for Skallebølle Beboerforening.

Ud over de 14-15 mand, der har meldt sig til den løbende forskønnelse, indkaldes der et par gange årligt til arbejdsdage.