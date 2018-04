Assens Forsyning er ved at lægge nye vandledninger mellem Assens og Ebberup. Det kommer til at påvirke trafikken, og gør det allerede i Assens.

Assens: Er du bilist, skal du væbne dig med en vis tålmodighed indtil september, hvis du kører bil omkring Assens og Ebberup.

Assens Forsyning er nemlig ved at lægge nye vandledninger. Det påvirker trafikken. Det fortæller projektleder Anne Lyndorff.

- Vi er ved at lægge nye vandledninger. Vi skal jo bygge et nyt vandværk på Fåborgvej. Til det vandværk skal vi have forbundet vores eksisterende kildeplads oppe ved Mariendal og vores nye kildeplads i Ebberup, fortæller hun.

Vejarbejde Frem til september vil der være vejarbejde ud ad Fåborgvej i Assens til Ebberup. Men også indad på Fåborgvej i Assens til Pilehaven.





Det skyldes, at Assens Forsyning skal have lagt nye vandledninger i forbindelse med et nyt vandværk på Fåborgvej.



Du kan følge udviklingen i arbejdet via Assens Forsynings hjemmeside



Kilde: Assens Forsyning. Frem til september vil der være vejarbejde ud ad Fåborgvej i Assens til Ebberup. Men også indad på Fåborgvej i Assens til Pilehaven.Det skyldes, at Assens Forsyning skal have lagt nye vandledninger i forbindelse med et nyt vandværk på Fåborgvej.Du kan følge udviklingen i arbejdet via Assens Forsynings hjemmeside www.assensforsyning.dk - gå ind under fanen "vand".

I øjeblikket er arbejdet nået hen til Østre Ringvej/Odensevej ved rundkørslen, som mange bilister dagligt benytter.

Arbejdet betyder, at der frem til september vil være vejarbejde periodevis de steder, der arbejdes. Det er Munck Forsyningsledninger A/S, som står for arbejdet. Og de bevæger sig udad mod Ebberup via Østre Ringvej og Fåborgvej - og til et stykke efter på Fåborgvej ved Ebberupvej.

- Østre Ringvej er jo kun begyndelsen. Vi kører med lysreguleringer hele tiden, så der kun er en vognbane ledig, fortæller Anne Lyndorff.