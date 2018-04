Læserbrev: Er vi ved at udvikle os hen imod et enhver-er-sig-selv-nok-samfund?

Det ser i hvert fald ud som om, det er der, Høreforeningen er på vej hen. Det mærkelige er, at der er temmelig mange medlemmer. Vi ser dem bare aldrig.

Det ville være så dejligt at vide, om medlemmerne ønsker at udvikle eller afvikle foreningen. Det er der en enestående chance for at finde ud af på lørdag. Da holder vi ekstraordinært årsmøde, hvor vi skal have suppleret bestyrelsen, og hvor vi skal beslutte, om vi fortsætter som forening eller om vi nedlægger afdelingen.

Hvis du er medlem, så prøv lige at tænke efter; kom med dine forslag og ideer, fortæl om dine tanker og behov. Mød op i Skallen i Møllergade kl. 13 og vær med til at afgøre foreningens fremtid.