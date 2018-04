- Dorthe Ullemose har stået i spidsen, og derfor er det hendes ansvar, at det foregår i god ro og orden, og når det ikke gør det, smitter det af på den, der har haft ledelsen. Mit indtryk er, at tålmodigheden er brugt op, siger Thomas Funding.

Det vurderer Thomas Funding, politisk reporter og analytiker på TV2. Han forklarer, at ansvaret for balladen i Svendborg falder tilbage på Dorthe Ullemose.

Han understreger samtidig, at Dorthe Ullemose reelt er fredet, fordi hun i Folketinget siddet på det 90. mandat, som er afgørende for, at blå blok har flertal.

- Uden det mandat bliver den parlamentariske situation ustabil, og det kan i sidste ende fremprovokere et valg. Derfor er sådan en som Dorthe Ullemose mere eller mindre fredet op til et valg. Hun skal virkelig gøre sig ud til bens, hvis man skal skride ind overfor hende, vurderer Thomas Funding.

Han beskriver Dorthe Ullemose som en politiker, der ikke er populær hos partiledelsen og stort set er uden allierede i partiet på Christiansborg. Desuden har hun ikke nogen goodwillkonto at trække på hos DF-ledelsen med Kristian Thulesen Dahl i spidsen.

- Hun er den nye pige i klassen, og siden hun kom ind, har der været konflikt på konflikt på konflikt. Og uanset om det er hendes skyld eller ej, så er man irriteret over det og også irriteret på hende, fordi det ikke er lykkedes hende at skabe ro.

- Der bliver holdt øje med Svendborg, og man er ikke tilfreds med det, der sker. Hun gør klogt i at få ro på meget snart, siger Thomas Funding, der forklarer, at Dansk Folkeparti tidligere har blokeret for kandidater ved et folketingsvalg.

- Det, tror jeg ikke, vil ske her, men hvis hun også rager uklar med sin bestyrelse, eller hvis der bliver ved med at være ballade om Dorthe Ullemoses person, så har man før set, at partiledelsen blokerer for en kandidat, siger Thomas Funding.