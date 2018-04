Hundredvis af ansatte i PostNord har længe været klar over, at deres dage som postmedarbejdere kunne være talte, fordi postselskabet skal spare.

Men PostNord venter fortsat på en godkendelse fra EU om et statstilskud, før der for alvor kan sættes gang i processen med at dele fyresedler ud til en gruppe tjenestemænd.

Chef for PostNord i Danmark, Peter Kjær, er utålmodig, for hver måned koster det 21 millioner kroner i lønomkostninger. Oprindeligt ventede Peter Kjær en afgørelse i december.

FAKTA: PostNord udfordres af faldende brevmængder Efter et hårdt år i 2017 er kvalerne for PostNord fortsat ind i 2018. De første tre måneder bød på endnu et underskud.



Det viser regnskabet fra selskabet, der er fremlagt torsdag.



Det dansk-svenske postselskab kæmper med, at der sendes færre breve.



Her kan du læse om PostNords problemer:



* Siden årtusindskiftet er brevmængderne i den danske del af PostNord faldet med mere end 80 procent. Samtidig er portoen steget.



* I første kvartal 2016 fragtede PostNord i Danmark 103 millioner breve. I første kvartal 2018 var tallet 71 millioner.



* Mens antallet af breve er faldet, er det gået den anden vej med mængden af pakker. Det skyldes blandt andet stigende nethandel.



* Den danske del af forretningen har været tabsgivende i en længere periode. I første kvartal 2018 tabte PostNord Danmark 199 millioner svenske kroner på driften. I 2017 var tabet på over en milliard svenske kroner.



* I oktober 2017 blev ejerne enige om at skyde 1,7 milliarder kroner i PostNord, hvoraf den danske stat bidrager med langt den største del - 1,4 milliarder kroner.



* Pengene skal blandt andet bruges til at betale for kompensation til kommende afskedigelser af tjenestemænd som led i en stor omstilling af selskabet.



* EU skal dog tage stilling til, om det er lovligt. En godkendelse er endnu ikke kommet og derfor hænger PostNord Danmarks omstilling stadig i bremsen.



* En ny strategi for PostNord betyder, at omdeling af pakker fremover vil være bærende for virksomheden.



* De fysiske breve tages med i samme ombæring. Dermed kan der effektiviseres og spares på mandskabet, lyder rationalet.



* De kommende år vil PostNord skære mellem 3500 og 4000 fuldtidsstillinger, herunder 500 i administrationen.







Kilder: PostNord og Ritzau.

- Det er relativt simpelt. Vi har planlagt at afskedige 3000-4000 mennesker. Mere end 1000 af dem er tjenestemænd, som er dyre at afskedige, fordi de har tre års opsigelse med løn.

- Så udgiften er lønomkostninger til de ansatte med særlige vilkår, siger Peter Kjær.

Også for de ansatte er uvisheden utilfredsstillende, erkender Peter Kjær.

Torsdag har det dansk-svenske postselskab fremlagt regnskab for første kvartal. Det blev til et tab på 142 millioner kroner (199 millioner svenske kroner) i den danske del af forretningen, hvor færre breve har givet underskud de senere år.

PostNords danske forretning skal vende minus til plus med en storstilet omstilling af hele butikken. Det indebærer blandt andet, at der samlet skal fyres 3000-4000 ansatte over de kommende år.

Men omstillingen skal finansieres af et stort tilskud fra ejerne, den danske og svenske stat, på 1,7 milliarder kroner. Men EU skal altså godkende statstilskuddet.

- Min forståelse er, at det er i proces, og at der ikke som sådan er nogle knaster, siger Peter Kjær.

- Jeg forventer, at de sidste spørgsmål bliver løst i løbet af maj, så vi får afklaring tidligt i juni. Men det sagde jeg også i november om december. Det er noget frustrerende, at det skal tage så lang tid, siger han.

Tidligere har Peter Kjær forventet, at 2019 ville blive året, hvor der igen var overskud i den danske forretning. Men det bliver måske først i 2020, venter han nu.

Når den forventede godkendelse er i hus, vil afskedigelserne komme gradvist, lyder det.

Omstilling af PostNord indebærer blandt andet, at omdeling af pakker fremover bliver kerneopgaven. Og det skal være det samme personale, der omdeler både breve og pakker. Dermed kan der spares på personalet.