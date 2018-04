Den ærøske taxasag er formentlig ved at nå en afslutning. Kommunalbestyrelsen besluttede onsdag aften at tegne kontrakt med den endnu ukendte vognmand, som har budt på taxakørslen på øen.

Ærø: Taxakrisen på Ærø ser ud til at være afblæst.

Onsdag aften besluttede kommunalbestyrelsen på et lukket møde at tegne kontrakt med en endnu ukendt vognmand, som skal køre taxa på øen - også på de skæve tidspunkter.

Det betyder, at det i den travle sommersæson alligevel vil være muligt at skaffe en taxa midt om natten. Den mulighed har ærøboerne ellers ikke haft i flere måneder.

- Jeg vil helst ikke oplyse vognmandens navn, før vi har fået skrevet papirerne under. Men det er rigtigt, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal tilkøbes en taxaordning på Ærø, siger borgmester Ole Wej Petersen (S).

Den nye taxalov er skruet sådan sammen, at det kun er vognmænd, der er tilknyttet et kørselskontor, der kan byde ind på opgaven. Til gengæld har vognmændene nu lov til at krydse kommunegrænserne, hvilket betyder, at konkurrencen blandt vognmændene vil blive større. Dog ikke i yderkommunerne, mener flere ærøske politikere. Blandt andet Ole Wej Petersen og udvalgsformand Lennart Mogensen (V), som tidligere har kritiseret den nye taxalov i skarpe vendinger. Senest har Ole Wej Petersen haft møde med transportminister Ole Birk Olesen (LA) om sagen, men borgmesteren fik efter eget udsagn ikke noget ud af det møde.

- Jeg mener stadig ikke, at den nye taxalov er god for yderområderne. Nu vil vi prøve at forhandle med regeringen igennem KL. Det var noget, som Ole Birk Olesen har rådet os til at gøre, siger Ole Wej Petersen og understreger, at aftalen med den nye vognmand kommer til at koste kommunen penge.

- Den her ordning er noget, som vi køber os til. Jeg kan ikke sige endnu, hvor meget det kommer til at koste os, siger den ærøske borgmester.

Ole Wej Petersen ønsker som sagt ikke at offentliggøre, hvem den nye vognmand er, men afslører, at det er en, der kommer udefra. Borgmesteren ved heller ikke, hvornår den nye taxavognmand kan starte.

- Han skal jo lige have biler herover, men jeg håber, at det kan blive snart, slutter Ole Wej Petersen.