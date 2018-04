Marstal Skoles skolebestyrelse mangler medlemmer. Kun én forælder meldte sig, da der var valg forleden, og der er brug for suppleanter. Man kan dog stadig nå at melde sig.

Ærø: "Vi havde årsmøde og valgmøde i aftes. Desværre mødte der kun én forælder op. Det kan der være forskellige årsager til."

Sådan indleder skolebestyrelsesformand Kurt Bastholm Mogensen en besked til alle forældre på Marstal Skoles forældreintra forleden.

- Det var jeg da selvfølgelig skuffet over, siger formanden, da avisen ringer ham op til en kommentar, og medgiver, at skolebestyrelsen måske ikke har reklameret godt nok for valget, selv om der er sendt besked ud på forældreintra.

Siden mødet har endnu en forælder meldt sig, men da der er to forældre, der stopper ved udgangen af skoleåret, er der stadig brug for tre-fire forældre mere, for at der er nok suppleanter, siger Kurt Bastholm Mogensen.

- Det bliver et problem, hvis der ikke kommer flere, for der er stort set ikke et møde, uden at der er afbud, siger han.

Ifølge formanden kræves der en begrænset indsats med et to-timers møde om måneden, hvor man forud skal læse nogle bilag og referater. Til gengæld giver det mulighed for at få indflydelse på sine børns skolegang, argumenterer han.

- Man kan gå ind og læse referaterne og se, hvor meget vi egentlig har fingre i. Vi skal for eksempel godkende budgetter hvert år, og vi er med til at indgive forslag til prioriteringsdebatten. Vi har faktisk en del indflydelse, siger han og tilføjer:

- Jeg synes, det er spændende. Jeg har siddet i ni år, og det gør man ikke, hvis man ikke synes, det er spændende. Men det kommer jo an på, hvor meget man går i op i sine børns skolegang.