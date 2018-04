Odense Bulldogs melder, at der nu sættes træning efter næring, og bryggeriet melder, at det har udløst den økonomiske opbakning.

Ishockey: Odense Bulldogs sluttede rent sportsligt med et dybt skuffende kiks, da Liga-holdet i slutfasen af grundspillet faldt sammen og kiksede kvalifikationen til slutspillets kvartfinaler. Bulldogs formåede dermed at forvandle det sene efterårs lejlighedsvise førsteplads til en syvendeplads, og kun de første seks hold gik videre til kvartfinalerne.

- Vi synes Odense Bulldogs' nye treårsplan er virkelig godt skruet sammen. Den er både professionel og realistisk, og vi vil gerne signalere, at Carlsberg Danmark ikke blot bakker op om projektet, men også ønsker at være med i revitaliseringen af Odense Bulldogs. Vores partnerskab er udtryk for den stærke forbindelse, der er mellem os, udtalte senior area manager i Carlsberg, Henrik Kirk, da den nye aftale blev præsenteret i Arkaden i det centrale Odense.

- Ishockey er en sport, som taler til en stor del af Carlsbergs kunder især her på Fyn. Vi elsker fankulturen og den gode stemning til kampene, og vores hidtidige samarbejde med Bulldogs har overbevist os om, at den femårige hovedsponsoraftale er et naturligt og rigtigt skridt for begge parter, fortsatte Kirk.

Odense Bulldogs-salgschef Allan Hoffmann sagde:

- Den nye hovedsponsoraftale med Carlsberg Danmark er en kæmpe anerkendelse af vores hidtidige samarbejde, og samtidig en accept af vores nye plan.

- At Carlsberg var enige med os i at indgå en længerevarende aftale, ser vi også som en styrke, der giver os et bedre udgangspunkt for at udvide vores forretningsmæssige grundlag. Vi tror på, at det udvidede samarbejde med Carlsberg kan være med til at tiltrække nye samarbejdspartnere, og Carlsberg har desuden efterladt os den mulighed at kunne tegne et særskilt arenasponsorat, når den nuværende aftale med Advokatfirmaet Ret & Råd Fyn udløber den 30. juni 2018, afsluttede Allan Hoffmann.

Økonomien i aftalen ønskede parterne ikke at oplyse noget om.