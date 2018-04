Debat: Kan de ældre stadig booke færgen telefonisk?

Jeg læser, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremover skal betales forud ved færgebooking med bil, hvilket giver mig anledning til et par enkelte spørgsmål i den forbindelse:

Hvordan har man har tænkt sig, at øens ældre borgere og andre, der ikke har mulighed for at booke via internettet, skal kunne bruge den nye model? Kan ældre borgere og andre fortsat booke telefonisk på færgekontoret, og hvordan skal betalingen forud for bilen så foregå? Når man ved booking "kun" skal betale for bilen, hvornår og hvor er det så, man skal betale for personer? Skal der ansættes ekstra personale på færgekontoret for at gennemføre dette nye bookingsystem? Vil det nye tiltag med ekstra administration, blandt andet tilbagebetaling ved ændring/annullering af pladsreservation, betyde forhøjede billetpriser? Der er af færgedirektøren oplyst 1000 udeblivelser pr. måned; drejer de sig udelukkende om udeblivelser, eller er ændringer af reservation også indeholdt i dette tal? Ændringer kan forekomme, blandt andet hvis man kommer en færgeafgang tidligere og kommer med som chancebilist og aflyser sin reservation? Vil betalingen for den ændrede afgang så gælde for den afgang, man kommer med som chancebilist? Og vil man fortsat kunne komme med i chancen, hvis man har reserveret til anden afgang?

Jeg er enig i, at det selvfølgelig ikke er ok, at man udebliver fra en reservation, og i givet fald bør det være den pågældende, som skal betale ved en udeblivelse, og dermed en sag mellem færgekontoret og den pågældende; færgekontoret har registreringsnummer og mailadresse, navn og adresse, som opgives ved booking via nettet.Man bør da ikke inddrage hele øens lydhøre befolkning i problemer, som jeg har forstået, kun opstår i spidsbelastningsperioder.