I denne tid bekræfter en masse unge mennesker landet over deres kristne tro. En smuk dag, der markeres og huskes for eftertiden. Også i den forgangne bededagsferie har der været konfirmation i mange kirker, og igen de kommende søn- og helligdage vil kirker være fyldte af feststemte mennesker.

Konfirmationen er værd at dvæle ved i en tid, hvor folkekirken er under pres. Knap 25.000 forlod folkekirken i 2016. Det er dobbelt så mange som gennemsnittet for de seneste ti år. Dermed ser Ateistisk Samfunds kampagne for at få folk til at melde sig ud af kirken ud til at have virket.

“ Dette års konfirmander skal nyde dagen i fulde drag og gøre netop deres tro til deres egen sag.

Men måske er der netop i denne individualiserede tid, hvor et stigende antal unge er mobilafhængige og bliver ensomme, brug for det fællesskab, som folkekirken kan give. Vi har brug for et sted at gå hen, når store begivenheder indtræffer, som det er svært at kapere. Kirkens rum kan være en lindring, når døden kommer tæt på, men der er også højt til loftet, når vi skal glædes over, at to mennesker har valgt at sige ja til hinanden.

De færreste har brug for at sætte ord på deres tro, og ofte er tro noget udefinerbart, for vi er jo kulturkristne, som det hedder med et fortærsket udtryk. Men kirken giver eftertanke og ro, og mange har brug for at tro. Det har ateister i øvrigt også, deres ikke-tro er også en form for tro. Men selv om nonfirmationer er kommet på mode - og fred være med det - går man glip af noget, hvis man forsager det, kirkens fællesskab kan tilbyde.

Og selv om der er fokus på formørkede præster og fundamentalistiske imamer, skal vi ikke være så religionsforskrækkede. Det mener politikeren og præsten Ida Auken (Rad. V), som netop har udgivet debatbogen "Dansk".

"I en tid, hvor mange er i tvivl om vores fælles værdier og føler, at det hele rykker sig meget hurtigt, bærer kristendommen på en masse klogskab, som vi kan bruge. Størstedelen af danskerne er jo kristne eller kulturkristne, og jeg tror, at hvis vi fik noget mere selvtillid i det, så ville vi ikke være lige så bange for det fremmede. Jeg er f.eks. flintrende ligeglad med, om der sidder en muslim og beder for en kylling, mens den bliver slagtet. For jeg tror på noget andet, og derfor skræmmer det mig ikke. Det, der skræmmer mig, er de miljøer og dele af religionen, som er undertrykkende, voldelige og ekstremistiske. Det er nemmere at lave den skelnen, hvis man ikke per definition ser religion som noget farligt," sagde hun til Politiken, da bogen udkom for nylig.

Så dette års konfirmander skal nyde dagen i fulde drag og gøre netop deres tro til deres egen sag. Og de skal i øvrigt selvfølgelig have masser af gaver. "De gør det kun, fordi de kan få gaver," lyder det ofte mavesurt fra den ældre generation. Men har man nogensinde hørt et brudepar få samme kommentar: "I bliver kun gift, fordi I kan få en masse gaver." Nej, vel?