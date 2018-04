Min Mening: At tage hånd om sig selv og hinanden

For nylig har min mand og jeg påbegyndt et samtaleforløb med et ungt par. Det hedder "Parat til Start" og henvender sig til alle forlovede par, som ønsker at forberede sig på ægteskabet. Og det gør mig bare så glad, at også disse unge mennesker ønsker at komme godt fra start og prioriterer tid og samtaler på at styrke deres forhold og tune ind på, hvad ægteskabet rummer. Det er ikke terapi, men blot samtaler med et mere erfarent ægtepar, som kan give gode redskaber til at komme godt fra start. Jeg synes ellers næsten lige, at vi selv er blevet gift, men bryllupsbilledet på væggen og inskriptionen i vores ringe indikerer, at kobberbrylluppet er vel overstået.

Jeg blev mindet om glæden over dette pars prioritet, da jeg tidligere i dag sad sammen med en flok skønne kvinder. Alle med børn i forskellige aldre. Vi sad og snakkede om forhold og om ting, der kunne have været dejligt at have vidst og snakket om, inden man fik børn. Om ting, der kan ændre sig i ens parforhold, når en lille baby melder sin ankomst og flytter ind i familien. Om prioriteringer og om forskel på mænd og kvinder.

Man kan naturligvis altid søge efter rådgivning, hvad end det er før ægteskabet, efter fødsel af børn, som familie eller som pensionister. Men mon ikke det er som med så meget andet i livet; jo tidligere man kommer i gang, jo nemmere bliver det. Her tænker jeg både på frimodigheden til at benytte sig af sådan et tilbud, men også at det bliver nemmere at opsøge rådgivning på andre tidspunkter i livet, når først det er prøvet en gang.

Samtalerne vi har med dette unge par har til formål, at give redskaber til bedre kommunikation i alle livets aspekter. Formålet er båret af den overbevisning, at netop kommunikationen i et parforhold er af afgørende betydning for, om kærligheden vokser eller kvæles. Det må man da sige er at tage hånd om sig selv og hinanden. At give sig selv og hinanden forudsætningen for, gennem konstruktiv kommunikation, at styrke de varme følelser man har for hinanden og forebygge det modsatte.

Det er faktisk noget, jeg ville ønske, jeg havde gjort i mit forhold, hvis jeg da bare havde kendt til muligheden. Ikke at jeg dengang specielt følte, at jeg havde brug for det, men der dukker alligevel ting op hen ad vejen, som kunne have været rart at have snakket om tidligere. Blandt andet økonomi, prioritering af tid, kommunikation, konfliktløsning, seksualitet og samliv. Alt sammen ting, som har løst sig hen ad vejen, men som alligevel havde givet mere ro og færre konflikter at have talt om tidligere.

Forfatteren Gary Chapman har skrevet en bog, der hedder "12 ting jeg gerne ville have vidst før vi blev gift". Med et stænk af humor skriver han om ting, han ville ønske, han havde talt med sin kone om, inden de blev gift. Den handler om at forstå forskellighed: morgenmand/natteravn, rodehoved/ordensmenneske, passiv/udfarende mm. Den er særdeles læseværdig og hvert kapitel afsluttes med et "snak om det"-afsnit, så man kommer tættere på hinanden.