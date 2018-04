Vindinge Forsamlingshus har et stort ønske om at anlægge parkeringspladser og legeplads på deres nabogrund, hvor der i dag ligger et bevaringsværdigt hus. Der er netop givet tilladelse til nedrivning af huset, men midlerne mangler stadig.

Vindinge: Et rødligt bindingsværkshus på Bøjdenvej i Vindinge står overfor en usikker fremtid. Huset er udpeget som bevaringsværdigt, men da der ikke er kommet nogen indsigelser på en forespørgsel om at rive det ned, har Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg Kommune nu givet grønt lys til at køre bulldozerne frem.

Forespørgslen kommer fra Vindinge Forsamlingshus, der ligger ved siden af huset, og håber på at kunne udnytte grunden til både parkeringspladser og en legeplads.

Bevaringsværdi Bindingsværkshuset på Bøjdenvej i Vindinge er ifølge Slots og Kulturstyrelsen registreret med en bevaringsværdi på fire ud af ni. Bygninger med den værdi kendetegnes som bygninger, der på grund af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførsel er fremtrædende eksempler indenfor deres slags.



Bygninger med en værdi på et til fire må ikke rives ned, før det er godkendt af kommunen, og forslaget har været offentliggjort med mulighed for at gøre indsigelse. Nedrivningen skal begynde inden et år, ellers skal der søges på ny. Anlægning af parkering og legeplads vil desuden kræve en nabohøring og en landzonetilladelse.

- Vi har sagt ja til at brække ejendommen ned. Det giver nogle flere p-pladser ved forsamlingshuset, så det kan vi godt se idéen i, fortæller udvalgsformand Per Jespersen (S) og uddyber:

- Det er rigtigt, at huset er registreret som bevaringsværdigt, men vurderingen fra vores side har altså været, at det ikke er mere bevaringsværdigt, end at man godt kan tillade en nedrivning. Vi taler ikke ligefrem om et hus, der skal i den fynske landsby.