Brugsforeningen for Middelfart og Omegn kom ud af 2017 med et plus på 2,8 millioner kroner, hvilket bringer egenkapitalen op på 93 millioner kroner.

Middelfart: Brugsforeningen for Middelfart og Omegn fortsætter de gode takter i et ekstremt konkurrencepræget dagligvaremarked. Således tjente foreningens seks butikker i Middelfart, Strib, Brenderup, Ejby og Gelsted tilsammen 2,8 millioner efter skat i 2017, hvilket bringer foreningens i forvejen bugnende pengetank op på 93,4 millioner kroner. Overskuddet er 150.000 kroner mindre end året, hovedsageligt på grund af lidt større afskrivninger i 2017. Det er stadig Kvickly, som trækker det store læs, men foreningen tjener penge i alle sine forretninger. Det gælder også den nye FDM Møbler i den tidligere Faktabygning i Strib. - Det er selvfølgelig ikke de vilde tal, det handler om med sådan en nicheforretning. Men både omsætning og overskud ligger over budget og stiger stille og roligt, så det kan vi jo kun være tilfredse med, siger foreningens formand Peter Jensen, der blev genvalgt på denne uges generalforsamling på Kulturøen.

Daglig kamp

Direktør Ole Jakobsen lægger dog ikke skjul på, at det er en daglig kamp at opretholde en fornuftig indtjening i et dagligvaremarked, hvor prisen er den mest afgørende konkurrenceparameter, og Fakta-kæden netop har besluttet at lukke 47 af sine butikker. - Coop har for nylig sænket priserne generelt på en lang række varer, så folk ikke hele tiden skal holde øje med, hvornår de er på tilbud, den strategi venter vi os en del af, siger Ole Jakobsen. Han nævner foreningens tre superbrugser i Strib, Ejby og Gelsted som største fremtidige udfordring. - Det er omkostningstunge enheder med mange afdelinger og egne slagtere, de kræver derfor en vis omsætning for at være rentable, forklarer den lokale dagligvaredirektør.

Slut med byggerod