3. Jette Marie Christensen

I februar 2015 viste en undersøgelse blandt BUPL-ledere (børne- og ungdomspædagogerne) på Fyn, at det psykiske arbejdsmiljø på Nordfyn var meget dårligere end i de øvrige fynske kommuner. Det fik Børne- og Ungeafdelingen til at indkalde alle ledere i daginstitutioner, skoler og sfo'er til trivselsmøde. I månederne derefter var flere skoleledere sygemeldt med stress, og ledelsen i skoleforvaltningen blev fra flere sider beskyldt for at været topstyret og for at kalde skoleledere til "skideballe", hvis de offentligt udtrykte kritik af deres chefer.

En del af kritikken af en hård ledelsesstil var rettet mod daværende skole- og dagtilbudschef Jette Marie Christensen, og i december 2015 blev hun fritaget for jobbet efter godt tre år på posten. Begrundelsen for at indlede en afskedigelsessag mod Jette Marie Christensen var, at direktionen havde mistet tilliden til hende.