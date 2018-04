Kloden rundt

Fiji: Når man oversætter ord fra et sprog til et andet, er det godt lige at dobbelttjekke resultatet. Det glemte det fijianske firma Tourism Fiji tilsyneladende, inden det offentliggjorde en video, hvor ofte anvendte fijianske ord var oversat. Oversætterne havde nemlig oversat ordene "vale ni lotu" til "toilet", selv om det betyder "sted til tilbedelse" eller "kirke". Det skriver nyhedsbureauet dpa. Fejlen har skabt vrede blandt borgerne, der har kaldt den nedværdigende og en grov fornærmelse. Tourism Fiji har fjernet videoen og udsendt en undskyldning, hvor der står, at problemet skyldtes en grafisk fejl. (ritzau)