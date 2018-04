Fyns Amts Avis mener: Ekstravagant bekræftelse af dåben

I tiden mellem påske og pinse er dertraditionen tro tusinder af børn, som bliver konfirmeret og - som man siger -træder ind i de voksnes rækker.

Og lige så traditionen tro er der mange i de voksnes rækker, som for tiden finder anledning til atgive deres mening om konfirmationsfesterne offentligt til kende.

Festbudgetter på størrelse med prisen for en fabriksny bil forarger.

Og der synes at være en udbredt frygt for, at bekræftelsen i den kristne tro drukner i ekstravagante festligheder og gaveborde med en overflod af kontanter i kuverter og andre kostbare, materielle goder.

Min egen konfirmation for alt for mange år siden blev fejret derhjemme.

Møblerne blev sat ud til siden for at give plads til borde på kryds og tværs. Den godemad var hjemmelavet, og familien fra nær og fjern nød både den og hinandens selskab.

Og jeg var lykkelig for gaven fra mine forældre: En kassettebåndoptager og et bånd med de bedste af tidens hits.

Det var - trods fraværet af luksus og ekstravagance - en dejlig fest og en god måde at træde ind i de voksnes rækker på.

I dag er der flere og flere, som synes, der skal mere til.

Der bliver købt dyre kjoler til pigerne og skræddersyede jakkesæt til drengene.

Turen fra kirken til festlokalet foregår ofte i dyre biler - og, som præsterne i en nordsjællandsk kommune forleden kunne fortælle, sågar også i helikoptere.

Der ligger mange tusinde kroner, storbyrejser og kostbare computere på gavebordene.

Og mindre end kendte komikereog berømte youtubere kan tilsyneladende ikke gøre det som supplement til fars og mors pinlige tale og familiens velmente lejlighedssange.

Der er ingen grund til at lade sig forarge over forældres ambitionerom at give det snart voksne barn en uforglemmelig dag.

Alleønsker det bedste for deresbørn. Også dem, der ikke har råd til ekstravagante fester og gaver til titusinder af kroner.

Og for deres børn er det selvsagt ikke let at skulle være dem, der har knap så farvestrålende historier at fortælle, når der bliver udvekslet festminder på en blå mandag.

Konfirmationen er en bekræftelse af den kristne tro og dens budskab om kærlighed, der overvinder alt.

Den kan ikke købes for penge.

Men forbyde forældre at gøre det, de mener er bedst for deres børn, kan man naturligvis ikke. Heller ikke, selv om det er dyrt.

Det kan dog være en eftertanke værd, at de sjoveste og mest mindeværdige fester ofte erdem, hvor værterne har investeret mere i næstekærlig gæstfrihed end pomp og pragt.

Og derfor vel sagtens også er dem, der er bedst egnet til at gøre en både højtidelig og festlig konfirmationsdag uforglemmelig.