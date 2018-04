Kloden rundt

New Zealand: En mand fra Auckland i New Zealand købte i sidste måned to lottokuponer, lagde dem i tegnebogen og glemte alt om dem. Først på en indkøbstur efter flere uger fik han øje på kuponerne og gik over i en kiosk for at indløse dem. - Da jeg så ekspedientens ansigtsudtryk, vidste jeg, at jeg havde vundet noget godt, siger manden, der ønsker at være anonym. Den samlede gevinst på kuponerne var 666.666 newzealandske dollar, svarende til cirka 2,8 millioner danske kroner. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Den nye millionær har allerede lagt planer for de mange penge. - Jeg har altid ønsket at købe mit eget hjem, så det bliver nok det første, jeg gør. Ordet husejer har en god klang, siger manden. (ritzau)