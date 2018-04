Næste gang sangeren, sangskriveren, forfatteren, pladeselskabsmanden og cajunkokken Peter Abrahamsen fylder år, skal der 77 lys i kagen. Længe inden fødselsdagen i oktober kan Peter Abrahamsen fejre jubilæum. Søndag 10. juni er det 60 år siden, han indspillede sin første ep under navnet Peter Abrams and the Rythm Rockets. Et album, der fik anmelderne til at kalde unge Abrahamsen "Danmarks svar på den britiske skifflekonge Lonnie Donegan". Sangene på ep'en havde titler som "Wear My Ring Around Your Neck" og "This Little Girl of Mine". Anderledes romantiske sange end de politisk indignerede tekster af arbejderdigteren Carl Scharnberg, som Peter Abrahamsen op gennem 80'erne blev kendt for. I de senere år har han kastet sin kærlighed på Jeppe Aakjær, Kaj Munk og Emil Aarestrup. 60-års jubilæet bliver markeret med tre udgivelser. En sang- og melodibog med 100 af Peter Abrahamsens kompositioner til egne og andres tekster, en sang- og melodibog med Abrahamsens musik til 18 Emil Aarestrup-digte samt cd'en "Rosenmærket" med seks Aarestrup-sange. (kry)