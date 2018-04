Fyns Amts Avis mener: Bus-succes på en billig baggrund

Det er ikke så mærkeligt, at langelænderne vælter ind i de private fjernbusser.

Som Fyns Amts Avis forleden kunne fortælle, tagerlangelænderne i lighed med mange andre rejsende landet over imod de gode og attraktivetilbud fra busselskaber som Flixbus og sortbillet.dk med kyshånd.

De private fjernbusser kørertil og fra de fleste lidt større byer for det halve - og ofteendnu mindre - af den billetpris, der skal betales i den offentlige, kollektive trafik.

Og selv om busselskaberne på længere sigt kan underminere den kollektive trafik, kan ingen fortænke de rejsende i at købe debillige, private billetter i stedet for DSB's dyre.

En sydfynsk familie på fire, som planlægger en udflugt til København, kan spare mange husholdningskroner på at lade de private busselskaber stå for transporten.

Med DSB og de offentlige, regionale busser kan turen ud og hjem let komme til at kostei omegnen afet par tusinde kroner.

Fire pladser i de private fjernbusser koster det halve eller endnu mindre. Og selv om der er færre afgange at vælge imellem, og rejsetiden ofte også er lidt længere, så synes fjernbussernes kunder tydeligvis, at der et rimeligt forhold mellem pris og kvalitet.

Fjernbusserne er blevet så populære, at de nu er en konkurrent, den offentligt ejede kollektive trafik må regne med.

Her og nu lokker selskaber som Flixbus og sortbillet.dk hundredetusindevis af rejsende ud af DSB's tog og ind i fjernbusserne.

Og det gør naturligvis ondt på den i forvejen stærkt udfordrede kollektive trafik.

Men på lidt længere kan tilstrømningen til de private fjernbusserrokke ved hele fundamentet under den kollektive trafik.

For mens fjernbusselskaberne skummer fløden, sidder DSB tilbage med den sure mælk.

Fjernbusserne kan nøjes med at betjene de ruter og afgange, der er penge i, mens DSB tog kører tog hele tiden. Også på de tidspunkter af døgnet, hvor der kun er få rejsende.

Og hvis tilstrømningen til fjernbusserne fortsætter, kan DSB - og for den sags skyld også de offentlige, regionale busruter - komme i en situation, hvor det af hensyn til økonomien kan blive nødvendigt at fjerne de "tynde" afgange fra køreplanerne.

De private fjernbussers succes er dem vel undt.

Og det samme er de fritidsrejsendes muligheder for at komme rundt i landet til en pris, der ikke får budgetkontoen til at vælte.

Men noget langtidsholdbart alternativ til DSB og en kollektiv trafik, der er et moderne velfærdssamfund værdigt, er de private fjernbusserikke.

De brillerer på en billig baggrund og høster i konkurrencen med DSB laurbær på ulige vilkår.