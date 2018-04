Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholder som ventet renten torsdag. Samtidig fortæller centralbanken, at den pengepolitiske stimulus bliver fastholdt til september eller længere.

Det var helt som ventet af økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

Indskudsrenten lyder dermed fortsat på minus 0,40 pct., mens refinansieringsrenten fastholdes på 0,00 pct.

ECB's styrelsesråd påpeger desuden, at renterne vil blive beholdt på de nuværende lave niveauer i endnu en rum tid - og i hvert fald indtil et godt stykke tid efter udløbet af opkøbsprogrammet for obligationer.

Centralbanken venter, at opkøbsprogrammet, der lyder på 30 milliarder euro om måneden, vil løbe frem til udgangen af september - eller længere, hvis det bliver nødvendigt.

- Der er ingen grund for Draghi (ECB's chef red.) og co. til allerede nu at binde sig til ændringer i pengepolitikken, der ligger næsten et halvt år ude i fremtiden.

- Og når inflationsudviklingen i euroområdet ovenikøbet har skuffet, væksten har tabt luft, mens renterne - trukket op af de amerikanske - er steget, så bliver det endnu mindre oplagt at sende signaler om en pengepolitisk exitstrategi, skriver chefstrateg hos Nykredit Frederik Engholm i en kommentar.

Hos Danske Bank venter privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, at ECB vil holde renterne lave lang tid endnu. Og dermed forventes det, at Danmark vil gøre det samme.

- Når der er ro om den danske krone, følger Danmarks Nationalbank i sin europæiske storebrors fodspor, og vi kan ikke se nogen grund til, at der ikke skulle være ro om den fortsat.

- Derfor har vi altså udsigt til negative renter langt ind i 2020 også, og folk med flexløn kan formentlig tage det roligt flere år endnu, skriver privatøkonomen.