Nordvestfyn: Klædt på til indbrud.

Anderledes kan konklusionen ikke være ud fra det signalement, Fyns Politi har udsendt efter et indbrud, der fandt sted på Røjle Bygade onsdag klokken 9.23. Ifølge politiets døgnrapport blev tre mænd observeret på stedet. Den ene med lyst, karseklippet hår, iført en blå hættetrøje og fører af en sølvgrå Touran. Derudover blev der set to mænd iført mørkt tøj og med sorte handsker.

Indbruddet i den private beboelse skete gennem et åbentstående kældervindue. Udbyttet blev en PH Bombardement lampe.

Onsdag blev der i Middelfart begået et tyveri på Østergade, som ligeledes fik politiet til at udsende et signalement. I den forbindelse på den person, der havde held til at fraliste en kvinde en lille, sort pung i skind med diverse indhold. Tyveriet skete klokken halv tre, da kvinden blev passet op af en udenlandsk mand. På gebrokkent engelsk spurgte han om prisen på nogle spil til børn. Kvinden forsøgte at hjælpe, hvorefter manden gik sin vej. Da kvinden kom hjem, opdagede hun, at hendes rygsæk var lynet op, og at pungen var væk.

Signalement af manden: Østeuropæisk af udseende, 65-70 år, 176-180 centimeter høj. Almindelig af kropsbygning, iført mørk jakke, hvid i huden, gråt og kort hår. Han fremstod meget velsoigneret og høflig.