Håndbold: Fra sommeren 2018 skal Odense HC's konstant voksende publikum igen lære et nyt navn at kende. Og igen et norsk af slagsen.

Odense HC har indgået en toårig kontrakt med det norske stortalent Ingvild Bakkerud, der til den nye sæson trækker i den orange trøje.

Ingvild Bakkerud spiller venstre back og har været til prøvetræning i Odense. Jan Pytlick ser frem til samarbejdet:

- Ingvild er en dygtig skytte og bagspiller, som kan spille på alle tre bagpositioner. Hun er også god i forsvaret oghar scoret virkelig mange mål i den norske førstedivision. Der er enormt stort udviklingspotentiale i hende, som viglæder os til at arbejde med.

Ingvild Bakkerud glæder sig også selv til at skulle starte i Odense Håndbold:

- Jeg glæder mig meget til at skulle spille for Odense Håndbold. Jeg ser det som en god mulighed for mig, og det bliver et nyt skridt i min karriere. Det bliver spændende at prøve noget nyt, og jeg glæder mig til at skulle træne og spille sammen med holdet.

Ingvild Bakkerud er 22 år og spiller lige nu i Skrim Kongsberg, hvor hun også oprindeligt kommer fra.

Hun er tilknyttet det norske rekrutlandshold og har sammen Norges med ungdomslandshold vundet VM-bronze.

Odense HC har flere renommerede bagspillere, men der er plads til nyt potentiale og skudkraft i det stationære opspil, som i denne sæson ikke altid har været holdets styrke, idet man i høj grad levet på fysikken og et stærkt forsvar, idet de offensive tendenser dog er klart bedret de seneste uger.