Jørgen E. Jørgensen er både formand for Odense Havelodselskab og for Haveforeningen Vibelund. Han mener, at det er svært at håndhæve ordensregler som bestyrelse i en haveforening.

Er der regler for byggematerialer i haveforeningens haver?

- Nej, det står der faktisk ikke noget om, men hvis man har fået en byggetilladelse, så skal man bygge inden for et år, og der er ikke gået et år endnu i det her tilfælde. Til gengæld lovede han at beklæde sin container, og det har han ikke gjort eller påbegyndt. Jeg synes ikke, der er belæg for at skrive et skidtbrev endnu. Jeg ved godt, at Jack (Krogmann, red.) synes det roder, men hvis man kigger på det, så roder det faktisk ikke.

Hvilket dilemma sætter det jer i som bestyrelse?

- Ude ved os er det første gang, at der er en, der har stillet en container. Hver gang jeg siger noget til ham, så lover han alt muligt. Men det er svært. Man skal lade sit øje støde temmelig kraftigt, før man kan gøre for meget ud af det. Som regel kan man snakke folk til fornuft, for folk kan ofte godt se det selv.

Hvor mange gange har du snakket med den pågældende om byggerodet?

- Tre, fire gange, tror jeg. Sidste efterår ville han gerne snakke med mig om det, og vi havde planlagt et møde, men han dukkede aldrig op.

Synes du generelt, at det kan være svært at håndhæve ordensreglerne som bestyrelse?

- Ja, det synes jeg, det er. Jeg kan jo godt sende det, vi kalder et skidtbrev. Så får folk en påtale og det koster 500 kroner. I brevet står, at hvis man ikke gør det, man bliver bedt om inden for en frist, så kan man blive smidt ud af foreningen. Men hvad gør man så som bestyrelse, hvis der ikke rettes op på sagerne? Skal man korporligt smide vedkommende ud? I fogedretten vil de ikke tage sig af det, for det er kun, hvis nogen skylder foreningen penge. Sanktionsmulighederne er meget begrænsede.

Så I kan reelt set ikke gøre noget?

- Nej, det kan vi faktisk ikke.

Og det er derfor, I vælger at tro på haveejeren, der siger, han vil få ryddet op på sin grund?

- Ja. Vi har ikke rigtig andre muligheder. Når jeg snakker med ham, er han i øvrigt altid flink.

Kan det være svært at finde grænsen mellem, hvad der er ok, og hvad der ikke er i forhold til ordensreglerne?

- Ja det kan det. Vi plejer at sige, at hvis der er ting, der stikker meget ud fra, hvad vi normalt forstår ved kolonihaver, så snakker vi med haveejerne om det.