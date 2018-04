Han mener, at naboen har købt grunden for at have et billigt sted at placere byggemateriale til sin virksomhed i stedet for at købe en erhvervsgrund.

- Jeg kalder det byggemarkedet, og jeg synes ikke, det er særlig kønt. Det er ikke meningen, at en kolonihave skal se sådan ud. Det skal være et fristed, og ikke et sted, hvor man har lastbiler og byggerod, påpeger Jack Krogmann.

De fælles ordensregler I følge de fælles ordensregler for foreninger i Havelodselskabet er medlemmerne forpligtet til at:Holde sin have i ordentlig stand, således at bebyggelsen vedligeholdes og ukrudt ikke tager overhånd. Hække skal klippes to gange årligt og må ikke være højere end 125 cm. Større træer og buske skal plantes mindst 2,5 meter fra skel. Træhøjden må ikke overstige 4,5 meter Desuden er henlæggelse af affald i og omkring havekolonien forbudt, der må ikke holdes husdyr, ikke skydes og alle haver skal have havelåge og nummer. Desuden skal medlemmerne renholde gangen udenfor egen have. Det koster 2000 kroner om året at leje en have i Haveforeningen Vibelund.

Det er til gengæld så som så med de grønne fingre inde hos naboen, synes Jack Krogmann, og han ærgrer sig over, at naboen tilsyneladende bruger sit lille jordlod til opmagasinering af byggematerialer.

- Han siger, at han har tænkt sig at bygge et kolonihavehus i den nærmeste fremtid, og at materialerne er til det. Han har sådan set også ansøgt og fået byggetilladelse. Containeren skulle bruges som redskabsrum, og det må han sådan set også godt, hvis han beklæder den, så den ligner et kolonihavehus. Det sidste, han har lovet mig, er, at han vil tømme og afhænde grunden. Det har han sagt, at han vil gøre inden sommeren, siger haveforeningens formand Jørgen E. Jørgensen.

Jack Krogmann har været hos bestyrelsen for at klage sin nød, og her har formand Jørgen Erik Jørgensen og den øvrige bestyrelse forsøgt at tage en snak med haveejeren om sagen.

Ejeren af Jack og Hanne Krogmanns nabogrund ønsker ikke sit navn i avisen, men synes i øvrigt, at hans naboer burde blande sig udenom.

- Det kan jeg slet ikke se, at han skal blande sig i. Det er min have, og jeg har en plan med den. Det er bare, fordi der lige er sol og sommer en dag, og han ikke har en skid at lave. Vi andre har arbejde og børn og alt muligt. Jeg har tænkt mig at bygge et hus, når jeg får tid. Der er døre og vinduer og isolering og så videre, men der er da også et højbed, et drivhus og en flisegang, siger naboen, der ikke har lyst til at dele tidsplanen for byggeriet med avisen.

Han påpeger i øvrigt, at mange andre kolonihaver ser værre ud end hans.

Jack Krogmann er ikke enig i, at grunden ligner en kolonihave.

- Den have har intet med en kolonihave at gøre. Der er ikke sat så meget som en radise i år, og man får bare en sludder for en sladder hver gang, man påpeger problemerne, siger han.

Jack og Hanne Krogmann har haft kolonihave i haveforeningen siden 2015, hvor Jacks ryg blev for svag til de lange ture med campingvognen sydpå, som ægteparret ellers satte stor pris på hver sommer.

Til daglig bor de i rækkehus i Dalum, men siden de har fået kolonihave, bor de det meste af sommeren i deres prisbelønnede have, hvor de dyrker alskens grøntsager, frugter og blomster.

Campingvognen er kørt ind på kolonihavegrunden og beklædt med sort træ, så den ligner et kolonihavehus.

- Vi elsker at være her, og vi elsker haven. Det er også derfor, vi er lidt trætte af byggerodet i nabohaven, siger Jack Krogmann