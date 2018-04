Det startede med dampbåden "Kvik" i 1883. Siden kom den berømte vise om at "Sejle op ad åen" fra revyen "Fra Flakhaven til Fruens Bøge" på Odense Sommertheater i 1895, og lige siden har det været et populært udflugtsmål at sejle op ad åen. I de første mange år for at tage i skoven med de mange pavilloner og beværtninger i Fruens Bøge,. Siden mest for at få en tur i zoo eller spadsere det sidste stykke for at få en isvaffel ved Skovsøen.

Og fredag klokken 10.00 tager Odense Aafart så hul på endnu en sæson, når den første af turbådene lægger fra land i Munke Mose klokken 10.00. Den første del af sæsonen er der otte daglige afgange og hen på sommeren skrues der op med yderligere en til ni faste daglige afgange. Derudover kommer særsejladser med jazz osv.

Foruden de mange turbåde har Aafarten i år udvidet med også at tilbyde kanosejlads, så man kan komme endnu længere op eller ned af åen, Afhængigt af, hvor man starter. Det er muligt at sejle fra Bellinge til Munke Mose. I turbådene kan man stadig ikke komme længere end fra Munke Mose til Erik Bøghs Sti.

Sæsonen med faste sejltider varer til og med 2. september. En enkelt dag må man dog droppe sejlladsen. Det er den 23. maj, når åen skal tømmes for affald.