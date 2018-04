Gennem et år fik elever på en stor køreskole i Kolding-området teoriundervisning, som fungerede som selvstudium - uden der var dialog mellem lærer og elever på holdet.

Den undervisning var mangelfuld, og køreskolens direktør er torsdag blevet idømt tre måneders betinget fængsel samt en bøde på 150.000 kroner. Køreskolen idømmes en bøde på 300.000 kroner.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge JydskeVestkysten er den dømte direktør Lisbeth Jensen, og køreskolen hedder Lisbeths Køreskole. Lisbeth Jensen blev ikke frakendt retten til at arbejde som kørelærer.

Avisen skriver, at 1834 elever blev undervist forkert, og skolens ulovlige it-undervisning blev brugt i 11 afdelinger i forskellige byer i Jylland og på Fyn.

Den mangelfulde undervisning fandt ifølge politiet sted fra februar 2013 til februar 2014.

Torsdagens dom var en del af en større sag, hvor i alt 35 kørelærere er dømt for at have anvendt it-baserede programmer i forbindelse med teoriundervisningen - uden at overholde kørekortbekendtgørelsens regler.

Retten lagde i dommen vægt på, at forbrydelsen var sket systematisk, over en længere periode og havde ramt mange elever.

Omvendt var det formildende, at der er gået lang tid, siden reglerne blev overtrådt. Desuden ændrede køreskolen sit koncept, da politiet begyndte at efterforske sagen.

Anklager Lone Petri Kristensen oplyser, at skolen ikke overholdt reglerne om it-baseret undervisning.

- Direktøren blev dømt for selv at have overtrådt reglerne om it-baseret undervisning og for, at der ikke var brugt den tid, der efter reglerne skulle bruges på teoriundervisningen.

- Direktøren blev også dømt for at have medvirket til kørelærernes overtrædelser af reglerne ved at være den, der har stået for konceptet og dets gennemførelse i køreskolen, siger anklageren i en pressemeddelelse.

Det er uvist, om dommen ankes.