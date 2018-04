Ringe: Motorklubben Centrum er klar med det årlige Bruno Hansen Motorshop Rallysprint i Ringe industri. Det starter søndag 6. maj klokken 9 og med rally-centrum hos virksomheden Aluvind.

Her kan publikum kigge nærmere på de mange rallybiler, som blandt andet kommer fra Sverige. Publikum kan se en lynhurtig Ford Fiesta R5 samt vinderen fra sidste år, Mats Lundgren, med hans meget potente BMW M3 samt en masse andre spændende biler.

Arrangørerne forventer cirka 40 biler til start. Og der køres på vejene omkring Nyborgvej, Stegshavevej og ind igennem Nassau Port fabrik for derefter at køre på mange af de andre midtfynske småveje med nogle yderst snævre indbyggede sving.

Løbet starter med den første bil klokken 9.30 hos Aluvind. Og for publikum bliver der masser af hurtige biler at se på gennem de fire heat. Løbet køres med to heat og og en pause, og så vender prøven i pausen og de næste to heat har start ved kartoffel-woman på Stegshavevej, hvorefter bilerne fortsætter ud til det snævre sving ved Sødinge og videre ad Nyborgvej. /EXP