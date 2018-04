Læserbrev: En lort er i omløb. Den skifter "ejer" med jævne mellemrum. Ingen vil vedkende sig ejerskabet. Så meget tyder på, at den nok slutter sin årelange rejse hos igangsætteren, transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Det drejer sig om ændringen af Færdselsloven, der vil pålægge de private parkeringsselskaber at etablere et uvildigt ankenævn, som bilisterne kan klage til, hvis de med urette er blevet pålagt p-afgift. Den nye lov skal efter planen gælde fra 1. juli i år, selv om transportministeren endnu ikke har fremlagt sit endelige lovforslag.

Færdselsloven gælder almindeligvis ikke på private grundejeres pladser, hvor der ikke er offentlig adgang/trafik. Så der må nok en lovændring til.

De private ejere er heller ikke omfattet af gældende lovgivning for de offentlige p-pladser, hvor en overtrædelse af parkeringsreglerne anses for en strafbar handling, så den "mistænkte" nyder beskyttelse efter Retsplejelovens bestemmelser om uskyld.

De private pladsejere har reelt kun Aftalelovens svage kvasiregel samt Mark- og Vejfredsloven at støtte sig til. Grundlaget er så tyndt, at de kun bør være interesserede i at komme ind under det offentliges regelsæt.

Det vil give tryghed, men også koste på indtægtssiden, fordi deres afgifter i så fald afstemmes med de offentliges.

Transportministeriet sendte "lorten" videre til de private p-udbydere, der med armen vredet om nikkede ja til et klagenævn. Men ikke for enhver pris.

"Lorten" ryger så tilbage til transportministeren, fordi den private p-branche frygter at komme til at stå alene med den. De foreslår, at Klagenævnet skal omfatte alle - også de offentlige p-pladser, selv om det vil give bøvl med lovgivningen.

Forslaget om at et uvildigt klagenævn er en narresut - et desperat politisk forsøg på at få "lorten" helt væk fra rigets højborg.

Et klagenævn har ingen domstolsbeføjelser og er dermed værdiløst.