Synspunkt: Udsigten til en besparelse på den sundhedsfaglige indsats vil i første omgang sætte behandlingscentret under massivt pres i forhold til at overholde gældende lovgivning samt behandlingsgarantien. Dette omfatter blandt andet lægefaglig udredning og opstart af substitutionsmedicin eller anden lægelig ordination, som skal foreligge indenfor 14 dage. Dette kan betyde, at hvis klienterne ikke kan få deres behandling indenfor gældende tidsramme, så vil de være tvunget til at fortsætte deres illegale misbrug.

Ud fra sparekataloget i Svendborg Kommune er der lagt op til, at der i Behandlingscenter Svendborg skal spares to sundhedsfaglige personale væk samt reduktion i de i forvejen sparsomme lægetimer, vi har til rådighed. Dette vil betyde, at vi ikke længere har mulighed for at varetage de opgaver, der er vigtige for klienternes liv og helbred.

Som sundhedsfaglig på Behandlingscentret i Svendborg har vi mange opgaver i forhold til det sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende herunder undervisning i ernæring, søvn, hygiejne, overgangsalder, kost, depression, alkohol, medicin, RED LIV-projekt, uddannelse af studerende samt rådgivning og undervisning af eksterne samarbejdspartnere. Vi har koordinerende møder og samarbejde med egen læge, hjemmepleje, sygehus, psykiatrien, specialtandplejen og øvrige sundhedsinstanser.

Behandlingscenter Svendborg giver også vejledning om hepatitis - vi har en "leverklinik", hvor klienterne tilses to gange årligt af en specialist fra OUH, hvor vi som sundhedsfaglig indkalder og assisterer lægen.

Klienterne bliver undersøgt, vejledt, vaccineret, får taget blodprøver og behandlet. Vi udfører øreakupunktur (NADA), lysterapi, vejledning i prævention, udredning og behandling af D-vitaminmangel osv. osv. Udover dette går en stor del af vores tid dagligt med medicinadministration herunder udlevering og pakning af substitutionsmedicin samt støttemedicin.

Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang, som kommunen for år tilbage har implementeret som et varigt tiltag. Vi støtter klienterne til at kunne varetage egenomsorg og til at kunne bevare deres integritet. Ligeledes arbejdes der motiverende med klienten om, at de selv kan komme afsted til egen læge, sygehus og psykiatri. Hvis vi ikke længere kan fortsætte med den rehabiliterende tilgang og motiverende samtaler, kan det betyde, at klienten ikke længere kan tage vare på sig selv. Og da vi arbejder med en målgruppe, der ikke er særlig velset i samfundet, giver det store udfordringer i forhold til besøg hos egen læge, sygehus, kommune, psykiatri, tandlæge osv. Dette betyder, at der skal et stort og langvarigt relationsarbejde til sammen med klienten, førend vi overhovedet kan arbejde rehabiliterende med dem.

Vi kan frygte, at den kommende besparelse på vores område kan betyde en øgning i dødsfald, idet klienterne oftest ikke vælger at tage udfordringerne op, men hellere lader stå til.