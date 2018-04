Debat: Vores børn skal have det bedste

Læserbrev: Digitalisering og IT er over os. Ingen tvivl om den sag. Vores dagligdag er i dén grad blevet forandret af internet, smartphones, tablets og meget mere. Og det endda på meget kort tid. Naturligvis er det ikke kun vores fritid, som undergår kraftige forandringer i disse år. Det gælder også vores arbejdsliv.

Næsten uanset hvad man beskæftiger sig med eller kommer til at beskæftige sig med, har det et element af IT. Derfor er der umanerligt klogt, at vi tager digitaliseringen dybt alvorligt og sikrer, at vores børn bliver klædt digitalt på til fremtiden. Regeringen har lanceret et fireårigt forsøgsprogram, som skal afprøve forskellige modeller for, hvordan vi sikrer, at teknologiforståelse bliver en obligatorisk del af folkeskolen. For mange af fremtidens job kommer til at kræve langt flere IT-kompetencer end blot at være i stand til at swipe på en tablet. Vi ser allerede, at en række skoler landet over med ildsjæle i spidsen er i gang med at fremme elevernes innovative tilgang til IT. Det er rent ud sagt supergodt.

Men vi glæder os til, at vi får en formaliseret form, som sikrer, at alle landets skoler sikrer, at kreativ og skabende IT står stærkt til gavn for eleverne. Forhåbentlig skal vi ikke vente fire år på at det sker - fire år er lang tid at vente på noget, der udvikler sig så hurtigt.

Hvis man forstår digitalisering og mestrer det digitale sprog, så åbner der sig nogle helt nye muligheder, som er meget væsentlige, ikke bare i fremtiden, men også på det nuværende arbejdsmarked. Vores børn skal have det bedste, og det bedste er at klæde dem solidt digitalt på, så de er klar til at gribe alle de muligheder, som IT uvægerligt kommer til at give dem.