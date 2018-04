Ved onsdagens sognerådsmøde var det helt store punkt 7 på dagsordenen "Billettering i land". Debatten bølgede frem og tilbage. Dette var dog ikke alt, da man har store problemer med udeblevne reservationer.

På forespørgsel fra undertegnede kunne borgmesteren oplyse, at der i perioden 15. marts til 15. april var 1032, der udeblev fra en reservation. Dette svarer ifølge min lille kugleramme til næsten 21 stopfyldte tvillingefærger. Dette er naturligvis helt uacceptabelt, og derfor barsler man nu med forudbetaling for rejsen ved reservation. Dette er i princippet helt ok, men som forespurgt af undertegnede: Hvad gør man så i mit (og sikkert mange andres) tilfælde, da jeg oftest, når jeg rejser fra øen, ikke ved hvornår jeg kommer retur?.

Her havde færgedirektør Keld Markmann Møller udtænkt en snedig plan. Man betaler et gebyr, der så modregnes, når man skal betale ved hjemrejsen. Lever manden på jorden, eller i en anden verden? Hvordan vil man dog administrere det? Det vil vel i princippet betyde, at man indfører enkeltbiletter.

Hvor svært kan det være, eller hvor svært vil man gøre det til? Lav dog som tidligere billetteringen om, så det bliver gratis at komme til "Edens have", men lad det koste at komme af sted igen. Samtidig når man nu barsler med betalingsanlæg i havn, her kan man nøjes med to, hvis de placeres på Ærø, og man kan bruge lokale medarbejdere.