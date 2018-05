Svendborg: Man kan få lov at høre historien om et liv med psykisk sygdom, når der torsdag den 3. maj er patient-/pårørendecafé i Frivillighuset i Svendborg.

Det er Bedre Psykiatri, som står bag caféen, hvor Kristina Linneberg Storm vil fortælle, hvad det betød for hende, da hun fik diagnosen personlighedsforstyrrelser - et begreb, som man ifølge en pressemeddelelse har arbejdet med i psykiatrien siden 2010. Ved foredraget kan man blandt andet høre, at Kristina Linneberg Storm har været meget syg og indlagt mange gange, men også, at hun i dag er rask.

Det foregår fra klokken 19 til 21, og det er gratis at deltage. (catj)