Ærø Kommune har præsenteret endnu et regnskab med et stort overskud. - Det kan næppe være bedre, siger borgmesteren.

"Regnskabet viser, at kommunen i 2017 har kunnet levere det politisk vedtagne serviceniveau til sine borgere med et noget lavere ressourceforbrug end budgetteret, og kommunens økonomi kan ved udgangen af 2017 betegnes som sund og robust," hedder det blandt andet i beretningen.

Ærø: Ærø Kommune har præsenteret et overskud på 30,5 millioner kroner for 2017. Det fremgår af kommunens årsberetning. Kommunen havde oprindeligt budgetteret med et overskud på 19,7 millioner kroner, og dermed er overskuddet 10,8 millioner højere end forventet.

Ifølge kommunens ledelse kan den sunde økonomi "være et bolværk mod uforudsete udgifter, det demografiske udgiftspres og ændret udligningsreform, som kommunen vil blive påvirket af i de kommende år."

- Det kan næppe gøres bedre, sagde borgmester Ole Wej Petersen (S) onsdag aften, da kommunalbestyrelsen godkendte regnskabet.

Sidste år affødte overskuddet diskussion. Blandt andre Kaj Nøttrup (V) var kritisk.

- Det er ikke nemt at agere i. Da vi lagde budget, sagde vi nej til ting, vi måske kunne have sagt ja til. Så er vi gode nok til at lægge budget? Er vi for konservative, spurgte han for et år siden.

Dette års store overskud fik derimod ingen kommentarer med på vejen.