Men efter at have undersøgt sagen nærmere frikender tjærevirksomheden nu sig selv. Det sker i et cirka to sider langt notat med tilhørende bilag, hvor den kortfattede konklusion lyder: "Ud fra den gennemførte undersøgelse konkluderes det, at støvaflejringen på bådene på vinteroplagspladsen, Nyborg Marina, ikke stammer fra Koppers Denmark A/S".

Mindst yderligere to bådejere har haft samme oplevelse , og de valgte alle at tage kontakt til Koppers, der er nabo til lystbådehavnen, fordi de følte sig overbevist om, at nedfaldet stammede derfra.

Nyborg: Sort støv i alle hjørne og kroge af båden. Det var det syn, der mødte Martin Høier fra Nyborg kort tid efter, at han var færdig med at færdigpolere sin båd i Nyborg Marina.

Koppers har også gennemgået optegnelserne over mængden af ilt i forbrændingen i perioden fra den 18. april om eftermiddagen og frem til og med den 19. april. Heller ikke her er der fundet tegn på unormale forhold.

- Men hvor sikre kan I være i jeres sag, når I konkluderer, at Koppers ikke har noget ansvar?

- Vi vil ikke løbe fra vores ansvar. Hvis vi kunne genkende, at det er os, der havde gjort det, ville vi selvfølgelig gøre noget ved det. Vi kan ikke være her som virksomhed, hvis vi ikke opfører os ordentligt. Derfor har vi en stor interesse i at komme til bunds i den her sag. Men med de tekniske muligheder, vi har for at tjekke, har vi ikke kunnet finde tegn på, at støvaflejringerne stammer fra os, siger fabrikschefen.

Martin Høier tror dog fortsat, at "snavset kommer fra dem", skriver han i en mail til redaktionen efter at have læst virksomhedens redegørelse. Heller ikke Hanne Høybye føler sig overbevist af undersøgelsens resultat.

- Problemet er, at de to bådejere, der havde den værste forurening, havde fjernet beviserne, fordi de havde travlt med at blive færdige med bådene. Derfor tog man en prøve fra min båd i stedet, men jeg tror, den har været for dårlig. Det er måske heller ikke det samme støv, der har været på min båd, fortæller hun og tilføjer, at skal man for alvor have tillid til en undersøgelse af støvet, bør den foretages af en uvildig instans, ikke virksomheden selv.