Der er et stykke vej til et dansk topresultat i denne uges European Tour-turnering i golf, Volvo China Open.

Efter førstedagen på banen nord for Beijing er Lucas Bjerregaard turneringens bedste dansker. Han gik en runde i to slag under par, hvilket rækker til en delt 33.-plads.

Bjerregaard lavede fire birdies, men en lovende runde blev spoleret af en enkelt dobbeltbogey.

Han er derfor to slag efter en plads i top-10, og der er seks slag op til Daxing Jin, der fører turneringen i otte slag under par.

Turneringens øvrige danskere skal i første omgang koncentrere sig om overhovedet at klare cuttet og gå videre til turneringens to finalerunder i weekenden.

Lasse Jensen gik banen rundt i et slag over par og er delt nummer 97. Thorbjørn Olesen brugte et slag mere og er delt nummer 110.

Både Søren Kjeldsen og Thomas Bjørn er tidligere blevet nummer to i turneringen.