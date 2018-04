- Det er vigtigt at være et forbillede og gå foran, og det vil jeg gerne gøre med det her sted, lyder det fra 39-årige Kamilla Johnsen

Faaborg: Der bliver savet, skruet, hamret og banket i Torvegade 10E i disse dage. Der er nemlig stadig meget, der skal nås, inden Kamilla Johnsen den 8. maj åbner Flow i de lokaler, der senest husede "Une Hautre Couture". - Det skal være en bæredygtig og økologisk café, hvor vi hovedsageligt har danske varer. Vi kommer blandt andet til at sælge børnetøj, interiør, hudpleje mm. Og så bliver der selve caféen, hvor man kan købe kaffe, the, friskpresset juice, øl, vin, brød, kager mm., forklarer hun om konceptet. “ For mig handler det om, hvordan vi passer på vores jord, hvad vi putter på vores krop og i vores mund. Og hvilke vilkår, vores varer er produceret under. Kamilla Johnsen Hun håber, at "Flow" kan blive stedet, hvor man kan komme og lave lektier, sidde med sit arbejde eller nyde en kop kaffe eller et glas vin med sin bedre halvdel, mens børnene leger i det lege- og familierum, hun er ved at etablere i baglokalerne. - Hvis nogen får lyst til at lave en pigeaften, så kan de låne lokalerne her. Jeg håber, at det bliver hele byens sted, lyder visionerne. Kamilla Johnsen har også planer om engang imellem at være vært for forskellige arrangementer som fx workshops og foredrag.

At gå forrest

Ideen til "Flow" opstod ud fra interessen i økologi, bæredygtighed og mennesker. Kamilla Johnsen, som flyttede til Faaborg for ni år siden, har tidligere arbejdet på Ringe Kost- og Realskole, Faaborg-Midtfyn Produktionsskole og som ungekoordinator i Nordfyns Kommune. - Jeg har arbejdet med unge, som er lidt ekstra udfordret i livet. Det kræver meget, og man lærer, hvor vigtigt det er at gå foran og være et godt eksempel. Det vil jeg også gerne være med det sted her. - For mig handler det om, hvordan vi passer på vores jord, hvad vi putter på vores krop og i vores mund. Og hvilke vilkår, vores varer er produceret under. Vi lever i vores familie 98% økologisk. Vi er nødt til at forholde os til det, og det er et valg, vi træffer, hver gang vi køber noget, understreger hun. Bæredygtighed handler for Kamilla Johnsen dog også om et få et liv i bedre balance. Hun har tidligere selv været nede med stress og kender flere, der har taget samme tur. - I dag har vi ikke altid plads til os selv og det at være en familie. Jeg vil gerne have, at det her bliver et åndehul - et slags pauseknap - hvor man kan komme og have det rart, siger hun.

Et fælles projekt