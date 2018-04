Varme vinde i den fynske økonomi betyder, at huspriserne på Fyn forventes at stige de næste par år. Udover et skub til friværdierne kan det også føre til en større flyttelyst.

Der forår i luften. Måske ikke ifølge termometret i disse dage, men så i hvert fald for de fynske boligejere ifølge en boligprognose fra Nykredit.

For her lyder én af forventningerne, at øens huspriser vil stige med 3,4 procent i 2018, og prisfesten ventes at fortsætte året efter med dog en lidt lavere stigning på 2,4 procent.

Dermed videreføres sidste års bedrende tider, som betød, at prisen i slutningen af sidste år kravlede op over 10.200 kroner for hver fynsk boligkvadratmeter. På niveau med priserne før krisen og en forbedring på 2,3 procent i forhold til året før.

Optøningen af boligmarkedet er ikke længere kun et Odense-fænomen, viser tallene, og derfor er der tale om et lille brud i det ellers foruroligende billede af et Fyn, der var gået i stå, mens storbypriserne stak af.

De, som ejer lejlighed i Odense, kan dog glæde sig over, at priserne ligger et godt stykke over resten af Fyn. Omkring 19.200 kroner per kvadratmeter lød prisen i sidste kvartal 2017, og der forventes en stigning på fem procent i år.

Forklaringen på et bugnende boligmarked er formentlig, at området nyder godt af en generelt bedrende økonomi: Den fynske beskæftigelseer stiger ligesom i resten af landet, og samtidig stiger lønninger mere end forbrugerpriserne.

Den udvikling har de senere år bredt sig fra de større byer til tyndere befolkede områder, vurderer Nykredit - og det har øget lysten til at hive tegnebogen frem, når det kommer til huskøb.