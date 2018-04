- På vindenergiområdet gik vi i gang med at opføre tre nye store vindmøller på Lindø sidste år, og dem har vi netop sat i drift tidligere i 2018. Samlet set ønsker vi at deltage aktivt i udviklingen af et bæredygtigt energisystem og vi er glade for, at vi nu også har tre nye fynske vindmøller, der bidrager til den omstilling, fortsætter Bent Agerholm.

Her skulle repræsentantskabet godkende regnskabet for energiselskabet, der tidligere på dagen i øvrigt kunne afsløre, at de overtager 60.000 gaskunder fra Nature Energy. En aftale der ikke blot øger antallet af kunder betragteligt, men også føjer et stort set uopdyrket område til Energi Fyn med et slag.

Energiselskabet fik i 2017 et overskud før skat på 153 millioner kroner og et resultat på bundlinjen på 126 millioner kroner, hvilket er en vækst på knap 50 millioner kroner i forhold til året før. Hovedområdet er fortsat elforsyningen, men andre områder fylder i stigende grad i forretningen.

Lidt længere nede på jorden, faktisk under jorden, har Energi Fyn også haft travlt på fibernet-området, hvor man har rullet fibernet ud til ikke færre end 8000 nye kunder i det fynske område.

- Da vi startede, var fiber et område, som gav underskud, men det er det ikke længere, og på mange måder kan man sige, at de landområder, vi kommer ud til, er bedre dækket med internet end mange byområder, hvor man er afhængig af antennekabler, forklarer direktøren.

Udover de to områder har det forgangne år også været præget af den udvikling, som især Odense undergår i disse år. Facebook bygger et stort datacenter og Energi Fyn har haft travlt med at opføre de første installationer og udvidelser, som skal til for at koble datacentret på el-nettet. Desuden har Energi Fyn travlt med arbejdet på nye parcelhusudstykninger, letbanen, Nyt OUH og Thomas B. Thriges Gade. Endelig er der kommet endnu et nyt forretningsområde til hos nogle gamle kunder, som kommer til at trække store mængder af strøm, forudser Bent Agerholm.

- Vi har også to store cannabis-producenter (på det tidligere Nældebakken gartneri og hos tomatavler Mads Pedersen, red.), hvor der også bliver behov for store mængder strøm. Det er meget positivt for os at være del af den udvikling, som finder sted på Fyn. Det fører mange projekter med sig, siger direktøren, som understreger, at det også er derfor, at Energi Fyn fortsat investerer meget i nye anlægsinvesteringer på Fyn.

En post hvor energiselskabet sidste år lagde 350 millioner kroner.