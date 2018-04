Dansk Folkeparti har i øjeblikket svært ved at se sig selv i en politisk aftale med regeringen om at gøre det ulovligt at indgå proformaægteskaber i Danmark.

Det siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) efter forhandlinger torsdag i Børne- og Socialministeriet.

DF kræver, at aftalen indeholder en refleksionsperiode og flere samtaler med de par, som vil giftes. Men ifølge Martin Henriksen ser det ikke ud til, at regeringen eller andre partier går med til det.

- Det er paradoksalt, hvis regeringen nu vil lave familieretspolitik og udlændingepolitik med Socialdemokratiet og De Radikale og måske andre fra venstrefløjen, siger Martin Henriksen.

Regeringen vil blandt andet etablere en central, specialiseret enhed, der skal foretage en screening af samtlige par, hvis ikke begge parter enten er danske statsborgere eller har ret til permanent ophold i Danmark.

Målet med regeringens indgreb er at forhindre, at kriminelle netværk bruger bryllupper i Danmark som en bagdør til Europa.

Ministeriet ved ikke, hvor mange ægteskaber af den slags, der indgås i Danmark.

- Jeg må forstå, at regeringen ikke er villig til at gå længere end det, den har lagt frem. Det betyder, at det ser vanskeligt ud at lave en aftale med Dansk Folkeparti, siger Martin Henriksen.

Refleksionsperioden skal være på en uges tid, mener DF. Og som udgangspunkt ser DF helst, at alle par skal interviewes for at finde ud af, om der er tale om proforma eller ej.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) siger, at der også skal tages højde for bryllupsturismen i aftalen.

- Vi er i gang med forhandlingerne, og der er bred enighed om, at vi skal have lukket det her hul, så Danmark ikke misbruges til at opnå ophold i EU.

- Det vigtigste for regeringen er, at vi får lukket hullet effektivt, men samtidig fastholder den bryllupsturisme, som er med til at skabe arbejdspladser i flere af landets små kommuner, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

På landsplan blev der i 2016 indgået cirka 13.000 ægteskaber mellem par, hvor ingen af parterne bor i Danmark. I 2016 blev der indgået i alt cirka 44.000 ægteskaber, oplyser ministeriet.

Mere end 60 procent af de ægteskaber, som blev indgået mellem personer, der ikke havde bopæl i Danmark, blev indgået i fire kommuner: Ærø, Langeland, Tønder og København.