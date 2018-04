Køreskole

Fredericia: Efter mere end fire års efterforskning og sagsbehandling faldt der torsdag dom i Retten i Kolding i en sag om forkert teoriundervisning på Lisbeths Køreskole.

Over 1800 køreelever i køreskolens afdelinger i Kolding, Svendborg, Esbjerg, Vejen, Haderslev, Aabenraa, Horsens, Vejle og Fredericia er blevet berørt.

Lisbeth Jensen, direktør i Lisbeths Køreskole, blev idømt tre måneders betinget fængsel og 40 dagbøder af 3750 kroner, svarende til 150.000 kroner. Selskabet Lisbeths Holding, tidligere Lisbeths Køreskole, blev idømt 300.000 kroner i bøde. Lisbeth Jensen blev ikke frakendt retten til at arbejde som kørelærer.

Dommen Selskabet Lisbeths Holding, tidligere Lisbeths Køreskole, blev dømt for at være ansvarlig for, at de ansatte kørelærere ikke overholdt reglerne. Selskabet blev idømt en bøde på 300.000 kroner.Direktør Lisbeth Jensen blev dømt for selv at have gennemført ulovlig teoriundervisning og for at have tilskyndet sine ansatte til at gøre det samme. Hun blev idømt tre måneders betinget fængsel og en bøde på i alt 150.000 kroner. Retten frakendte hende ikke retten til at udøve virksomhed som kørelærer, selvom anklagemyndigheden ønskede dette.



Hun blev dømt i overensstemmelse med det 11 sider lange anklageskrift, på nær to mindre dele af forhold, der drejede sig om teoriundervisning i Odense og Aarhus.

Lisbeth Jensen blev dømt for selv at have undervist forkert i teori og for at have medvirket til, at hendes medarbejdere gjorde det samme.

Hovedparten af lovovertrædelserne fandt sted i sidste halvdel af 2013. I 2014 fik politiet nys om, at køreskolens teoriundervisning ikke var lovlig, og begyndte at efterforske.

Siden da er 35 kørelærere, der var ansat på køreskolen, blevet dømt, og de var alle indkaldt som vidner i sagen mod Lisbeth Jensen.