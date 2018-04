Hot som en cigaretglød var den unge amerikanske skuespiller Michelle Pfeiffer, da hun i 1989 cementerede en spirende stjernekarriere med filmen "The Fabulous Baker Boys".

Selv om hun var sekunderet af de fremragende kolleger Jeff og Beau Bridges, så er det Pfeiffer, man husker.

I stram rød kjole - og efter utallige sangtimer - vred hun sig rundt på et flygel, mens hun sang "Makin' Whoopee", så det udløste hendes første Golden Globe.

Men når hun søndag den 29. april fylder 60 år, er hun for længst blevet gammel nok til at indrømme, at rollen som skuespiller ikke har faldet hende så let.

Det har altid gjort den cool udseende, men meget selvkritiske Pfeiffer nærmest angst for at filme. Desuden affødte den hurtige opstigning som et af Hollywoods hedeste navne et personligt pres i en branche, hvor det bliver tilsvarende svært at blive ældre.

Filmfloppet "Grease 2" fra 1982 blev den unge Pfeiffers første affyringsrampe til efterfølgende berømmelse i den langt bedre "Scarface" i rollen som Al Pacinos kone.

Siden kastede både "Farlige Forbindelser" og "Baker Boys" Oscar-nomineringer af sig.

I 1990'erne spillede hun med tyngde over for alle de største stjerner. Det skete i vidt forskellige film fra "Det russiske hus", "Frankie og Johnny", søsterdramaet "A Thousand Acres" og til "Batman Returns" som hot Catwoman med kløerne helt fremme.

Roller, der nok bevarede hendes position som en af filmverdenens smukkeste stjerner, men også udfoldede det store talent hos den ikke-skuespilleruddannede Pfeiffer.

Den manglende uddannelse har hun tilskrevet en del af sin sceneskræk. Hendes anker har derfor undervejs været hendes familie, mener hun selv.

Efter at hun som 31-årig single adopterede en datter, så mødte hun kort efter den succesrige tv-producer David E. Kelley.

Ægteskabet inklusive en senere fælles søn skabte den nødvendige base, hvor hun i en årrække, til børnene blev teenagere, skruede ned for filmopgaverne.

Men hun kan glæde sig over, at der fortsat er masser af bud efter hende.

Hun har netop været aktuel i den stjernespækkede genindspilning af klassikeren "Mordet i Orientekspressen". Desuden har Pfeiffer høstet anmelderroser for sin indsats i gyseren "Mother", og hun var ved seneste Emmy-galla nomineret for sin rolle i tv-filmen "The Wizard of Lies". (Ritzau)