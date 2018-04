Rudkøbing: Onsdag formiddag bliver næppe husket for lutter gode minder for en 43-årig langelænder. Da han kom kørende i bil på Omfartsvejen i Rudkøbing, blev han vinket ind af politiet til rutinemæssig kontrol.

Der er - som de fleste ved - ganske få regler for at køre bil i Danmark: Man skal som fører både bruge et kørekort og en bil, der enten er ens egen, eller hvor ejer er indforstået med, at man bruger den.

Det var dog lettere sagt end gjort for manden. Det viste sig nemlig, at bilen var stjålet, og at han ikke havde et kørekort.

Derfor skal retten nu afgøre, hvad fremtiden bringer for den 43-årige, fortæller Mette Kjær fra Fyns Politi:

- Foreløbig er han sigtet for tyveri af bilen og for at køre bil uden kørekort, siger hun. /MAYTR