Avisen om salget af MIR: Odenses roboteventyr har ingen ende

Ugens helt store erhvervsnyhed, salget af Mobile Industrial Robots (MIR), er opsigtsvækkende og sætter endnu en tyk streg under betydningen og kvaliteten af "den fynske robothånd." Handlen cementerer, at robotterne er mere end en døgnflue, og at det ikke bare var et lucky punch, da Universal Robots (UR) for tre år siden blev solgt for for 2,3 milliarder kroner.

“ Det samarbejde, som i sin tid blev etableret mellem SDU og erhvervslivet gennem Maersk Instituttet, er en enestående succes.

Det aktuelle salg indbringer også et pænt, ti-cifret beløb - 1,7 milliarder kroner, hvis vækstplanerne realiseres. Køberen af MIR er den samme, som købte UR for tre år siden, amerikanske Teradyne, som åbenbart har fået blod på tanden. Det er ikke tilfældigt. De har fundet noget i Odense, som de ikke kan finde andre steder.

Der er ingen grund til at frygte, at den nye ejer vil flytte de to robot-virksomheder ud af landet. UR har amerikanerne kontinuerligt investeret mere og mere i siden overtagelsen for tre år siden, og de har tilkendegivet, at det vil de også gøre i MIR. De har købt sig til den viden og ekspertise, der findes i de to virksomheder, og den er der ikke noget rationale i at flytte ud af landet. UR og MIR ligger, hvor de ligger - i Odense - og her ligger de godt.

MIR var kun på kravlestadiet, da UR blev opkøbt for tre år siden. En del af de penge, MIR-aktionær og -direktør, Thomas Visti, fik ind for salget af UR, som han ejede en mindre del af, kanaliserede han ind i udviklingen af MIR. Og på bare tre år lykkedes det altså det Visti og MIR's stifter, Niels Jul Jacobsen, at skabe en virksomhed, som er næsten lige så meget værd, som UR var dengang. Takket være lokal kapital og ikke mindst takket være indsatsen af dygtige medarbejdere.

Det er godt for udviklingen på Fyn, når lokale, entreprenante erhvervsfolk som Thomas Visti ikke hviler på laurbærrene, men investerer videre for allerede tjente penge i nye projekter. Her er MIR et fantastisk eksempel til efterfølgelse, for Thomas Vistis investering er nu på få år blevet til en nærmest ufattelig formue på knap en halv milliard kroner.

Med salget af nu to store robot-virksomheder er det definitivt slået fast, at det samarbejde, som i sin tid blev etableret mellem SDU og erhvervslivet gennem Maersk Instituttet, er en enestående succes. Det lokale universitet har gennem årene - nogle gange med rette - været kritiseret for at lukke sig for meget om sig selv og se stort på behovet i det omkringliggende samfund. Opbygningen af robot-miljøet med universitetets hjælp er et bevis på, at det ikke altid har været tilfældet. Det kan andre brancher lære af.

Foreløbig har Universal Robots og Mobile Industrial Robots vist vejen. Flere vil følge efter i den positive spiral, der nu er skabt, og som ud over udvikling af nye robotter og indtil videre også produktion af dem også er guld værd for muligheden for at rekruttere og uddanne kvalificeret arbejdskraft.

Odenses robot-eventyr har tilsyneladende inden ende.