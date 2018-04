Cv'et er efterhånden langt for Mark Strudal, der søndag den 29. april kan fejre sin 50-års fødselsdag.

Han har banket mål ind for både Brøndby og FCK. Han har vundet pokaler i udlandet og kampe med landsholdet.

Og så har han på pædagogisk facon trænet de fodbold-udfordrede fyre i FC Zulu. Fodbolden har altid haft en stor plads i Mark Strudals hjerte. Kærligheden begyndte allerede i en ung alder, hvor han startede til fodbold som femårig.

Som ung angriber havde han stor succes i slutningen af 1980'erne i Næstved IF og tog derefter et par år i udlandet, hvor han vandt den tyske pokalfinale med Borussia Dortmund og det schweiziske mesterskab for Grasshoppers Zürich.

Da karrieren som spiller nåede sit slutpunkt, stod Strudal over for svære beslutninger.

- Lige da jeg stoppede, havde jeg svært ved at finde ud af, hvilken niche jeg skulle ind på. For du har haft din passion og hobby som dit job, og det er svært at finde noget tilsvarende, siger Mark Strudal.

Men han fandt sin plads som fodboldtræner, hvor han kombinerede sin viden som fodboldspiller med en uddannelse som lærer.

De pædagogiske evner kom for alvor i spil, da Strudal fik jobbet som træner for det nørdede fodboldhold FC Zulu i tv-programmet af samme navn.

- Jeg tænkte, at hvis jeg har nogen tanker om, at jeg er en dygtig træner, så har jeg her muligheden for at bevise over for mig selv, hvad jeg kan gøre med den her gruppe, der intet ved om fodbold, siger Strudal.

Ud over FC Zulu har Strudal også haft trænerjob i blandt andet FC Nordsjællands ungdomsafdeling og som angrebstræner på Brøndbys superligahold.

I dag er Strudal ekspertkommentator på TV3 Sport. Herudover holder han liv i sin pædagogiske side ved blandt andet at træne drenge- og pigehold på Idrætsefterskolen Klintsøgaard. (Ritzau)