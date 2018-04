Søndag den 29. april fylder den kontroversielle kunstner Michael Brammer 60 år.

24 år efter forfølger de ham endnu, hundehvalpene. Fem døde hundehvalpe, som Michael Brammer brugte til et kunstværk i 1994. Og som endte med, at han måtte gå under jorden.

De fem hundehvalpe var en del af udstillingen "Love", som blev opført i Nikolaj Kirke i København, og hvor de flankerede et næsten tre meter højt glasfiberhjerte på skulpturen "Tro, håb og kærlighed med venner".

Hvalpene havde Brammer købt, hvorefter han havde fået dem aflivet og siden udstoppet. Kunstneren modtog efterfølgende mere end 50 dødstrusler, og hans installation blev udsat for hærværk, da det kom frem, at der var brugt levende dyr til værkets pointe om den totale harmonis illusion.

Michael Brammer er oprindelig uddannet kok. Han havde sin første soloudstilling på Gentofte Kunstbibliotek i 1989.

Han har alle dage forstået at skabe opmærksomhed omkring det, han beskæftiger sig med.

I 2012 skrev Ekstra Bladet, at Brammer personligt havde hugget hovedet af en hest med et samuraisværd.

Efterfølgende arrangerede kunstneren en happening, hvor Brammer inviterede gæster til at spise hestekød, mens han udstillede det afhuggede hoved på gulvet. Det viste sig dog nogle dage senere, at han havde fået hesten aflivet på traditionel vis.

Han tiltrak sig atter opmærksomhed, da han i 2015 flyttede ind på Christiansborg som partiet Alternativets huskunstner. Han kaldte sit arbejdslokale på Christiansborg et "Live studio", der skulle fungere som et åbent atelier, hvor Alternativet holdt møder, samtidig med at han arbejdede.

Han bryder sig ikke om at blive kaldt en provokunstner, selv om han i manges øjne er indbegrebet af dette. Han sidder ikke bevidst og putter provokationer ind i værkerne, siger han. Til gengæld må kunsten gerne opfattes som provokerende.

- At provokere er det samme som at drille, og det er vi nogle stykker, som ikke kan lade være med. Der sker altid noget, når man driller. Der opstår en uventet form for liv.

- Og man sætter altid noget på spil, fordi man risikerer, at folk bliver sure, sagde han til Jyllands-Posten i 2001. (Ritzau)